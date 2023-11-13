В этой стране запретят TikTok

Правительство Непала приняло решение запретить доступ к социальной сети TikTok в стране. Об этом сообщила министр информации и связи Рекха Шарма.

Такое решение принял кабинет министров Непала в понедельник. Оно было принято после того, как на предыдущей неделе сотрудники полиции и МВД Непала провели встречу с представителями соцсети. "Реализация решения о запрете TikTok начнется в ближайшее время, но определенной даты начала действия запрета нет. Необходимые меры в этом отношении будут приняты министерством информации и связи", - цитирует Шарму газета The Himalayan Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти Непала ссылаются на "негативное влияние соцсети на социальную гармонию" как причину блокировки. Соцсеть критикуют представители гражданского общества из-за распространения в ней контента, разжигающего рознь. По данным правительства, за последние четыре года власти зарегистрировали более 1,6 тыс. киберпреступлений на площадке соцсети.

В Индии TikTok был запрещен в 2022 году вместе с еще более 50 разработанными в Китае мобильными приложениями. Власти республики сослались в своем решении на соображения национальной безопасности и необходимость защиты конфиденциальности пользователей. Созданная в Китае соцсеть TikTok также сталкивается с попытками ограничения работы в странах Запада, в некоторых из них госслужащим запрещают устанавливать это приложение на свои служебные смартфоны.