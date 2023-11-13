На ливано-израильской границе сбили четыре беспилотника "Хезболлах"

Израильская армия сбила по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками шиитской милиции "Хезболлах" с ливанской территории. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, беспилотники-камикадзе были уничтожены на подлете к границе.