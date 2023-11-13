Власти Казахстана собрались контролировать цены вручную

Акиматы (государственные администрации) должны взять в регионах Казахстана под ручное управление ситуацию с ценами на социально значимые продукты. Такую задачу поставил перед властями на местах вице-премьер правительства Серик Жумангарин на заседании кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая риски межсезонного роста цен, Серик Жумангарин поручил акиматам в ручном режиме контролировать ситуацию с ценами на социальные продукты в регионах", - сообщила пресс-служба правительства. Агентству по защите и развитию конкуренции республики Жумангарин поручил провести анализ причин роста цен у крупных производителей.

По данным Бюро национальной статистики, индекс цен социально значимых продовольственных товаров за прошедшую неделю повысился в Казахстане на 0,1%, а в годовом выражении вырос на 5%.

В октябре власти республики отмечали, что в результате подорожания пшеницы цены на муку выросли в 13 регионах Казахстана. Ранее в республике заявляли о серьезных проблемах со сбором урожая зерновых. Глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров сообщал об ухудшенном качестве зерна нового урожая в Казахстане из-за продолжительных дождей в основных зерносеющих регионах.

По его данным, пророщенное зерно наблюдалось на площади 2,7 млн га, или на 15% от общей уборочной площади. При этом средняя урожайность зерна ниже уровня прошлого года на 2,7 центнера с га. Власти республики неоднократно заверяли, что страна сможет обеспечить свою продовольственную безопасность.