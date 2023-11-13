Представитель США обсудит на Ближнем Востоке вопрос освобождения заложников

Координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк на этой неделе посетит несколько ближневосточных стран, в том числе Израиль, для обсуждения усилий по освобождению заложников. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, американский чиновник планирует посетить Израиль, Иорданию, Катар, Саудовскую Аравию, однако, отмечает CBS, не исключено, что американская делегация может остановиться и в других странах. Помимо Макгерка, в переговорах от США активно участвует помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, указал телеканал. В сообщении не говорится, посетит ли Салливан Ближневосточный регион вместе с Макгерком.

Как сообщили собеседники телеканала, главная проблема текущих переговоров состоит в том, что палестинское движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, которых будет готово освободить из сектора Газа в рамках договоренностей. CBS отметил, что другие радикальные группировки, включая "Исламский джихад", также держат заложников.