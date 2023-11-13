В Стамбуле освободят шесть обвиняемых в причастности к теракту в 2022 году

Суд в Стамбуле постановил освободить шестерых из 36 обвиняемых в теракте, произошедшем 13 ноября 2022 года. Об этом сообщает турецкое агентство IHA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, среди подозреваемых, которых отпустят на свободу, есть несовершеннолетний.

"В отношении 18 обвиняемых, среди которых Ахлям аль-Башир, продлен арест", - говорится в сообщении.

13 ноября 2022 года на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Подозреваемая в теракте аль-Башир не признала вину. Но она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).