Французы пустили деньги для защиты от мигрантов на пылесосы

Французские власти потратили деньги, выделенные Британией на предотвращение пересечения мигрантами Ла-Манша, на оборудование для наблюдения, пылесосы и зарядные устройства для автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание, значительная часть средств от 40,4 миллиона фунтов стерлингов, переданных Британией французам в соответствии с Сандхерстским договором о безопасности границ, была потрачена на вертолеты, автомобили, мотоциклы, электросамокаты и квадроциклы, а также оборудование для наблюдения за границей. Однако британские деньги также пустили на оснащение французской полиции такой бытовой техникой, как микроволновые печи, автомобильные пылесосы и автомобильные адаптеры для зарядных устройств.

В Министерстве внутренних дел Франции отказались комментировать конкретные статьи расходов на защиту от мигрантов. При этом там отметили, что их внимание сосредоточено на ликвидации сетей по нелегальному пересечению границы.