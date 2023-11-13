Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

Италия, Франция и Германия согласовали и представили на Совете глав министерств иностранных дел Европейского союза (ЕС) план по изоляции исламистской группировки ХАМАС. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В центре сегодняшнего обсуждения находился итало-французско-германский документ, целью которого является изолировать ХАМАС, не допустить причинения им вреда, сократить его финансирование и предотвратить всплеск антисемитизма в Европе и мире", - заявил дипломат.

Он также добавил, что единственной силой, которую ЕС признает в качестве власти над Газой, является Палестинская национальная администрация (ПНА). По мнению Таяни, конфликт должен закончится возвратом контроля над регионом ПНА при возможном посредничестве ООН.