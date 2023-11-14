Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа, его сторонники бегут в южном направлении.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

По его словам, местное мирное население грабит их базы.

"У ХАМАС нет сил, чтобы остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля наступает во всех направлениях. ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Базы ХАМАС разграблены мирными жителями. У них нет доверия к правительству", - сказал министр.