https://news.day.az/world/1614162.html Хакан Фидан обсудил с египетским коллегой доставку гуманитарной помощи в Газу
Хакан Фидан обсудил с египетским коллегой доставку гуманитарной помощи в Газу
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Египта Самихом Шукри.
Как передает Day.Az, об этом сообщили дипломатические источники в МИД Турции.
Сообщается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями возможных шагах для реализации решений, принятых на саммите Организации исламского сотрудничества, состоявшемся в субботу в Эр-Рияде.
Министры также обсудили доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
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