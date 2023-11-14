Хакан Фидан обсудил с египетским коллегой доставку гуманитарной помощи в Газу

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Египта Самихом Шукри.

Как передает Day.Az, об этом сообщили дипломатические источники в МИД Турции.

Сообщается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями возможных шагах для реализации решений, принятых на саммите Организации исламского сотрудничества, состоявшемся в субботу в Эр-Рияде.

Министры также обсудили доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.