Умерла старшая сестра Дональда Трампа

Старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа, судья в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри умерла в 86 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп-Бэрри ушла из жизни рано утром в понедельник у себя дома в квартале Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке. Причина смерти не уточняется.

Трамп-Бэрри в 1983 году была назначена в Окружной суд США по округу Нью-Джерси президентом Рональдом Рейганом (1981-1989). Позже занимала несколько должностей в Апелляционном суде третьего округа США. В 2019 году, по данным The New York Times, ушла в отставку на фоне подготовки разбирательства в отношении налоговых практик четы Трампов.

Как отмечает газета, за последние несколько лет Дональд Трамп понес личные потери. Его младший брат Роберт Трамп умер в 2020 году, а первая жена экс-главы Белого дома ушла из жизни двумя годами позже.