https://news.day.az/world/1614165.html Нападение боевиков в Буркина-Фасо - десятки убитых
Нападение боевиков в Буркина-Фасо - десятки убитых
Не менее 70 человек убиты на севере Буркина-Фасо.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на прокуратуру африканской страны.
Убиты в основном пожилые люди и дети, отмечает оно. Нападение было совершено на одну из деревень 5 ноября. Другой информации о произошедшем власти не предоставляют, включая подозреваемых в нападении.
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