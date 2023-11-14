Нападение боевиков в Буркина-Фасо

Не менее 70 человек убиты на севере Буркина-Фасо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на прокуратуру африканской страны.

Убиты в основном пожилые люди и дети, отмечает оно. Нападение было совершено на одну из деревень 5 ноября. Другой информации о произошедшем власти не предоставляют, включая подозреваемых в нападении.