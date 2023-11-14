https://news.day.az/world/1614172.html Сильное землетрясение в России
Сильное землетрясение в России
В России произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Telegram-канале правительства Камчатского края.
Согласно информации, землетрясение зафиксировано в 85 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 32 километров.
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