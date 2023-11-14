Сильное землетрясение в России

В России произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Telegram-канале правительства Камчатского края.

Согласно информации, землетрясение зафиксировано в 85 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 32 километров.