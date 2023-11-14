Израильские военные захватили парламент Газы

Израильские военные 13 ноября захватили парламент сектора Газа и сделали коллективное фото с флагами Израиля на трибуне парламента анклава. Об этом сообщает газета The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации издания, на фотографии позируют бойцы бригады "Голани", которые действуют в рамках наземной операции Израиля в Газе.

Отмечается, что с 2007 года в здании законодательного совета заседали исключительно представители палестинского исламистского движения ХАМАС.