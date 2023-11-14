ЦАХАЛ передал больнице в Газе инкубаторы

Армия обороны Израиля организовала передачу инкубаторов для недоношенных детей из одной из израильских больниц в палестинский медицинский центр "Аш-Шифа". Об этом сообщается в заявлении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Армия обороны Израиля предложила помощь генеральному директору больницы "Аш-Шифа" и инициировала гуманитарную акцию по передаче инкубаторов из больницы в Израиле в медицинский центр "Аш-Шифа" в секторе Газа", - указано в заявлении.

Также в армейской пресс-службе подчеркнули, что ВС Израиля "остаются привержены своим моральным и профессиональным обязанностям в отношении гражданских лиц" и проводят четкую границу между ними и террористами ХАМАС. "Мы готовы сотрудничать с любой надежной стороной-посредником, чтобы обеспечить передачу инкубаторов [персоналу больницы]", - сообщили в ЦАХАЛ.