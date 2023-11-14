https://news.day.az/world/1614197.html Блинкен и Кэмерон провели телефонный разговор
Блинкен и Кэмерон провели телефонный разговор
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в первом телефонном разговоре заявили о важности двусторонних отношений для укрепления международной и региональной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Госсекретарь Блинкен и лорд Кэмерон подчеркнули преемственность в особых отношениях США и Великобритании, их важность для региональной и глобальной безопасности", - заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
Согласно сообщению, стороны также обсудили палестино-израильский конфликт, отношения с Китаем и оказание помощи Украине.
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