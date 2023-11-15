https://news.day.az/world/1614206.html В Израиле предрекли конец ХАМАС к 2024 году
В Израиле предрекли конец ХАМАС к 2024 году
К 2024 году палестинское движение ХАМАС перестанет существовать. Об этом заявил советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"ХАМАС было создано в 1987 году и прекратит существование к 2024 году", - указал он.
По его словам, после демилитаризации и "дерадикализации" сектора Газа анклав будет восстановлен при содействии международного сообщества.
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