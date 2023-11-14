Блинкен признал разногласия в Госдепе из-за конфликта в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что внутри Госдепартамента существуют разногласия из-за подхода, которого придерживается администрация американского лидера Джо Байдена в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо, которое разослали сотрудникам ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Некоторые люди в департаменте могут быть не согласны с подходами, которых мы придерживаемся, или могут иметь взгляды на то, что мы можем сделать лучше", - процитировали на телеканале слова Блинкена.

Госсекретарь напомнил о том, что в Вашингтоне организовывают специальные форумы, на которых обсуждают эти разногласия. В представительствах США в мире также идут "искренние дискуссии", чтобы понять "обратную связь и идеи", добавил Блинкен.

Он признал, что требуется сделать "намного больше", чтобы "уменьшить страдания" мирных жителей сектора Газа.