В Польше рассказали о транспортной войне с Украиной

Между Украиной и Польшей сейчас идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов. Об этом заявил обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Водители заблокировали своими грузовиками три прохода на границе с Украиной. Требование протестующих очевидно - защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы", - указал он.

Пяста подчеркнул, что многие протестующие водители недовольны "восточной политикой" властей. Так, бизнесмен Рафал Меклер рассказал изданию, что правящая партия Польши готова "отдать последнюю рубашку" Украине, нанося ущерб своей стране.

5 ноября издание Politico написало, что протесты польских дальнобойщиков вблизи границы с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги.

Как указали журналисты, протесты дальнобойщиков возникли стихийно. Акции перевозчиков пришлись на период политического вакуума, когда Польша находится в процессе передачи власти от старого правительства новому.