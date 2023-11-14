ЦАХАЛ с начала операции в Газе уничтожил 15 тыс. целей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала наземной операции в секторе Газа уничтожила 15 тыс. целей, в том числе 300 подземных тоннелей.

Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.

"Могу доложить, что за 38 дней наступления в Газе мы достигли некоторых значительных результатов, в том числе уничтожили 15 тыс. целей, включая 300 подземных тоннелей", - сказал он. Как отметил официальный представитель вооруженных сил, также были разрушены несколько сотен домов, в которых силы противника готовили ловушки для израильских войск.