https://news.day.az/world/1614220.html ЦАХАЛ с начала операции в Газе уничтожил 15 тыс. целей
ЦАХАЛ с начала операции в Газе уничтожил 15 тыс. целей
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала наземной операции в секторе Газа уничтожила 15 тыс. целей, в том числе 300 подземных тоннелей.
Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.
"Могу доложить, что за 38 дней наступления в Газе мы достигли некоторых значительных результатов, в том числе уничтожили 15 тыс. целей, включая 300 подземных тоннелей", - сказал он. Как отметил официальный представитель вооруженных сил, также были разрушены несколько сотен домов, в которых силы противника готовили ловушки для израильских войск.
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