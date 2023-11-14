В Китае ответили, что США должны сделать для налаживания отношений
США требуется сформировать правильное понимание Китая, чтобы наладить отношения. Об этом заявило китайское государственное агентство Синьхуа по случаю визита председателя КНР Си Цзиньпина в Штаты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Агентство отметило, что в последнее время усиливается тенденция позитивного взаимодействия Китая и США. С одной стороны, США продолжают вводить ограничения в области технологического и торгово-экономического сотрудничества, но с другой - они стремятся наладить контакт с Китаем.
Авторы статьи отметили, что Китай и США являются двумя крупнейшими экономиками в мире. Отношения этих стран - наиболее важные двусторонние отношения в мире, и ни две страны, ни мир не смогут вынести конфликта между этими сторонами.
"Ключом к налаживанию отношений с Китаем для США является формирование правильного понимания Китая, отказ от мышления "игры с нулевой суммой", наращивание и расширение сотрудничества, а также продолжение продвижения стабилизации..." - заключили авторы.
По их мнению, развитие и прогресс в отношениях Китая и США могут стать возможностями, а общих интересов у этих стран стало больше.
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