В ВВС США прокомментировали испытания бомбардировщика B-21

Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом наблюдают за испытаниями своего новейшего стратегического бомбардировщика B-21, который недавно совершил первый полет. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, выступая в вашингтонском Центре в поддержку новой американской безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это осторожный оптимизм. Я относительно оптимистичен в отношении B-21, - сказал министр. - Он уже летает и проходит летные испытания". По его словам, в ходе испытаний "мы все еще можем найти проблемы, которые нужно решить".

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что новейший американский стратегический бомбардировщик B-21 совершил первый полет. По его сведениям, бомбардировщик взлетел с территории одного из объектов компании Northrop Grumman в штате Калифорния 10 ноября около 07:00 по местному времени. Информации о времени полета B-21 пока не приводилось.

ВВС представили B-21 2 декабря 2022 года. Он призван стать новым основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США и ключевым элементом ядерной триады страны. В марте Пентагон сообщил, что сейчас в производстве находятся шесть самолетов. B-21 должен будет постепенно заменить находящиеся на вооружении американских ВВС бомбардировщики B-1 и B-2.