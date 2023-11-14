https://news.day.az/world/1614244.html Пашинян проигнорировал ОДКБ
Пашинян проигнорировал ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Кабмин Армении.
Пашинян об этом сказал сегодня в ходе телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он отметил, что не будет участвовать в заседании ОДКБ, проведение которого запланировано на 23 ноября в Минске.
Отметим, ранее Пашинян не принял участие и в Бишкекском саммите СНГ.
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