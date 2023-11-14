Пашинян проигнорировал ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Кабмин Армении.

Пашинян об этом сказал сегодня в ходе телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он отметил, что не будет участвовать в заседании ОДКБ, проведение которого запланировано на 23 ноября в Минске.

Отметим, ранее Пашинян не принял участие и в Бишкекском саммите СНГ.