Южная Корея и США проводят учения по борьбе с подлодками в Японском море

Военнослужащие Республики Корея и США проводят учения в Японском море по противодействию подводным лодкам и высадке сил специального назначения условного противника, к маневрам привлечено 10 кораблей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВМС республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Маневры проходят с 13 по 16 ноября. Южнокорейская сторона задействовала оснащенный системой Aegis эсминец "Соэ Рю Сон Рён", патрульный самолет P-3, истребители F-15K и FA-50, вертолеты Apache и Lynx. США направили эсминец USS Rafael Peralta, штурмовики A-10 и вертолеты UH-60.

Военные Южной Кореи и США отрабатывают обнаружение и уничтожение подводных лодок и отражение высадки десанта сил специальных операций условного противника. Учения проводятся в Японском море, где "высока вероятность возникновения сложной ситуации", при которой союзникам пришлось бы действовать против надводных и подводных кораблей вероятного противника, уточнили ВМС. Повышенное внимание уделяется отработке мер борьбы с субмаринами.

Под термином "противник" южнокорейские военные обычно подразумевают КНДР. 6 сентября в присутствии лидера народной республики Ким Чен Ына прошла церемония спуска на воду подводной лодки "Герой Ким Гун Ок", оснащенной тактическим ядерным оружием. Лидер КНДР заявил о планах модернизировать тяжелые подводные лодки и оснастить их по примеру новейшей субмарины.