В Германии растет преступность

В Германии ухудшается криминогенная атмосфера. Как сообщает Day.Az, только за последнюю неделю федеральная полиция зарегистрировала 3149 преступлений, связанных с событиями на Ближнем Востоке. Среди них преобладают правонарушения, в основе которых лежит неприязнь на этнической и религиозной почве.

При этом 2249 преступлений полиция относит к области явления "иностранная идеология" - это более двух третей всех преступлений (71,42 процента). Далее следуют "Другие категории" (449), "Радикальная идеология" (287), "Правые взгляды" (145) и "Левые взгляды" (19).

Большинство преступлений было связано с нанесением ущерба имуществу (945), разжиганием ненависти (494) и насильственными преступлениями (434). К насильственным правонарушениям относятся преступления, связанные с сопротивлением (232), нанесением телесных повреждений (101) и нарушением общественного порядка (82). В основном они были зафиксированы во время демонстраций в столице.

Полиция расследует 127 случаев подозрений на посягательства в отношении флагов и гербов иностранных государств.