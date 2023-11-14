ЦАХАЛ призвал жителей еще трех кварталов Газы как можно скорее эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей еще трех районов города Газа как можно скорее эвакуироваться в южные районы анклава. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

"Важное объявление для жителей кварталов Тель-аль-Хава, Ас-Сабра и Аз-Зейтун аль-Гарби в городе Газа. ЦАХАЛ сообщает вам о необходимости срочно эвакуироваться в целях сохранения вашей безопасности по дороге Салах эд-Дин пешком или на автомобилях до 16:00 [17:00 мск], чтобы добраться до южной части сектора Газа. Не поддавайтесь на пропаганду ХАМАС. Пребывание в городе Газа и его окрестностях подвергает вашу жизнь опасности", - написал Эдри на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) на арабском языке.