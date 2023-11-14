Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО

Комитет по международным связям парламента Турции рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО на этой неделе, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Комитет по международным связям начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО 16 ноября.

Отметим, перед голосованием в парламенте законопроект должен быть одобрен парламентским комитетом по международным связям. Затем Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подпишет закон.