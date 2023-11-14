https://news.day.az/world/1614328.html Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО
Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО
Комитет по международным связям парламента Турции рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО на этой неделе, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что Комитет по международным связям начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО 16 ноября.
Отметим, перед голосованием в парламенте законопроект должен быть одобрен парламентским комитетом по международным связям. Затем Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подпишет закон.
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