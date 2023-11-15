США и Великобритания ввели новые санкции против ХАМАС.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства финансов США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции против физических и юридических лиц, связанных с ХАМАС после террористических атак на Израиль 7 октября. В их число входят ключевые должностные лица ХАМАС, а также механизмы Ирана, поддерживающие ХАМАС и Палестинский исламский джихад (PIJ)", - говорится в сообщении.

Санкции реализуются в координации с Великобританией и "направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и его пособников".

В то же время Госдеп США ввел санкции против лидера военного крыла PIJ. Среди имен, подвергшихся санкциям, соучредитель ХАМАС Махмуд Халид Заххар, представитель PIJ в Иране Нассер Абу Шариф, базирующийся в Дамаске заместитель генерального секретаря PIJ и вооруженное крыло PIJ, лидер бригад Аль-Кудс Акрам аль-Аджури.