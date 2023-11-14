Лукашенко посоветовал Пашиняну обдумать шаги направленные на дезинтеграцию

Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск и предложил не принимать поспешных решений

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Лукашенко посоветовал армянскому премьеру "серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию".