https://news.day.az/world/1614406.html Лукашенко посоветовал Пашиняну обдумать шаги направленные на дезинтеграцию
Лукашенко посоветовал Пашиняну обдумать шаги направленные на дезинтеграцию
Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск и предложил не принимать поспешных решений
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.
Лукашенко посоветовал армянскому премьеру "серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию".
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