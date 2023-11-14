Западные политики и СМИ пытаются оправдать обстрелы больниц в Газе

В секторе Газа не прекращаются бои. Как заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), им удалось взять под контроль ключевые здания ХАМАС, в том числе правительственный комплекс. Во многих попавших под обстрел объектах до сих пор укрываются мирные жители, в основном женщины с детьми. Много раненых. Ну а в Газу сегодня заехали западные журналисты и начали объяснять, почему гражданские объекты бомбить можно и даже нужно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Крупнейший в секторе Газа госпиталь, Аль-Шифа, пока еще целый. Прямо во дворе - кладбище. Врачи говорят, что за один только сегодняшний день предали земле 174 тела. На соседних улицах - бои. Скорые прорываются окружными путями.

Послание врачей из Аль-Шифы зачитали "Врачи без границ" на митинге в Лондоне. Выступающая не могла сдержать слез.

"Раненые умирают, коллеги-врачи выбились из сил. Никто не приходит на помощь. Весь мир пришел, чтобы уничтожить нас. Мы, весь медперсонал, хотели бы уехать, но не можем. Мы, скорее всего, не доживем до следующего утра", - зачитала обращение представитель организации "Врачи без границ" Таня Хадж-Хуссейн.

Международная гуманитарная организация Human Rights Watch в оценках происходящего не стесняется: "Неоднократные, явно незаконные нападения израильских военных на медицинские учреждения, персонал и транспорт приводят к дальнейшему разрушению системы здравоохранения Газы и должны расследоваться как военные преступления".

Ситуация настолько вопиющая, что даже президент США был вынужден лично попросить израильтян не трогать хотя бы эту больницу.

"Надеюсь и ожидаю, что в отношении больницы будет меньше навязчивых действий. Мы находимся в контакте с израильтянами по этому вопросу. Больницу необходимо защитить", - сказал президент США Джо Байден.

В то же время советники Байдена доходчиво объясняют, почему гражданские объекты атаковать можно.

"Даже если не касаться разведданных, есть много данных из открытых источников, которые показывают, что ХАМАС использует в своих целях многие гражданские объекты, включая больницы <...> и это нарушение законов войны: использование гражданских в качестве живого щита", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Министерство обороны Израиля как раз заявило, что ХАМАС утратил контроль над Газой. Под контроль взяты парламент и штаб-квартира полиции. А в зоне боевых действий появились журналисты CNN, которые свою позицию не скрывают.

"Почему госпитали в осаде, почему конфликт вообще затронул больницы? Причина, как говорят израильтяне, заключается в том, что именно оттуда ХАМАС координирует большинство своих атак", - корреспондент Sky News Марк Стоун.

Вот военный ЦАХАЛ убеждает репортеров: тут повсюду террористы. В качестве доказательства - несколько потертых автоматов Калашникова - явный признак того, что помещение было оружейным складом ХАМАС. На стенах детские рисунки - выглядит все, как бомбоубежище. Но вот она - важная улика.

- Вот кресло. Здесь веревка. А это женская одежда, женский платок.

- То есть здесь была привязана женщина?

- Тут все надо проверить на ДНК.

Британский телеканал Sky News подкрепляет происходящее официальным заявлением ЦАХАЛ.

"Под госпиталем Рантиси в подвале мы нашли командный центр ХАМАС, пояса смертников, гранаты, автоматы АК-47, взрывчатку, гранатометы, компьютеры, деньги и так далее. И мы также увидели признаки того, что ХАМАС держал там заложников", - заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

И финальный аккорд. Видео, которое разлетелось по соцсетям: женщина в кадре заявляет, что она медсестра из больницы Аль-Шифа. Говорит почему-то на английском.

"ХАМАС захватил больницу. Они забрали топливо, лекарства, лечить нечем", - сказала девушка на видео.

Но пользователи эту девушку мгновенно вычислили. Ханна Абут-бул год назад получила гражданство Израиля. То она в Испании, то в Мексике, то в Греции. Активный блогер. Творческая личность.