Спецслужбы Турции нейтрализовали одного из главарей террористов РКК

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) в ходе операции в районе Сулеймания на севере Ирака нейтрализовала одного из главарей РКК Ремзи Авджи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, боевик под кодовым именем "Чия Амед" отвечал за террористическую деятельность РКК в районе Киркук и находился в красной категории разыскиваемых лиц.

Как сообщают источники в силах безопасности, Авджи вступил в ряды террористической организации РКК в 1992 году, осуществлял террористическую деятельность в Сирии и Ираке.

Установлено, что боевик был организатором террористической акции в Диярбакыре, осуществлял террористическую деятельность в сирийском Африне и иракских регионах Синджар и Гара.