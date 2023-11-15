Нищета наступает на Францию

Число людей, проживающих за чертой бедности во Франции, выросло более чем на 500 тыс. после эпидемии COVID-19 в 2021 году, несмотря на принятые властями масштабные меры государственной поддержки.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

Согласно отчету, 9,1 млн человек проживали за чертой бедности. При этом в 2020 году таковых насчитывалось 8,5 млн, а в 2019 году, до пандемии, - 8,9 млн.

Среди безработных доля живущих за чертой бедности в 2021 году выросла на 1,9 процентный пункт (п.п.), до 35,1%, тогда как среди работающих бедными считались 7,4% граждан (+0,5 п.п.). При этом больше всего пострадали семьи с двумя или тремя детьми.

"Хотя динамика в период с 2019 по 2020 год остается неопределенной, в силу специфических условий проведения опросов в 2020 году и неустойчивости показателей в этот нетипичный год Франция вышла из периода эпидемии COVID-19 в 2021 году с более высоким уровнем бедности, чем на момент его начала", - говорится в отчете.

Исследователи отмечают, что решение властей прекратить субсидии и отказаться от увеличения ежегодного пособия перед началом учебного года сильно сказалось на росте числа бедных. Кроме того, переоценка социальных выплат производилась на основе данных по инфляции за 2020 год (0,5%), тогда как в 2021 году цены выросли в среднем на 1,6%.