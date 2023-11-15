Нетаньяху ответил на критику Трюдо

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику со стороны главы правительства Канады Джастина Трюдо по поводу жестоких действий израильских военных в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не Израиль преднамеренно напал на мирных жителей, а [радикальное палестинское движение] ХАМАС обезглавливало, сжигало и убивало мирных жителей, совершив самое ужасное со времен Холокоста преступление против евреев", - написал Нетаньяху в адресованном Трюдо сообщении в социальной сети X (ранее Twitter). "Цивилизованные силы должны поддержать Израиль в победе над варварством ХАМАС", - считает он.

Ранее мы писали о том, что США и Великобритания ввели новые санкции против ХАМАС.