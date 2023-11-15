https://news.day.az/world/1614448.html Один из руководителей ХАМАС попал в руки израильской армии
Один из руководителей ХАМАС попал в руки израильской армии
Военнослужащие Армии обороны Израиля задержали одного из руководителей отделения палестинского радикального движения ХАМАС в Рамалле Хусейна Абу Квейка.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Quds.
По их данным, Абу Квейк был задержан в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные об аресте Абу Квейка пока не объявляли.
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