Один из руководителей ХАМАС попал в руки израильской армии

Военнослужащие Армии обороны Израиля задержали одного из руководителей отделения палестинского радикального движения ХАМАС в Рамалле Хусейна Абу Квейка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Quds.

По их данным, Абу Квейк был задержан в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные об аресте Абу Квейка пока не объявляли.

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