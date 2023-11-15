Французские бронетранспортеры "Бастион" хороши на открытых равнинах, однако будут неэффективны в горных условиях Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такое мнение в беседе с одним из местных изданий высказал военный эксперт Айк Наапетян.

По его словам, "Бастионы", прежде всего, предназначены для транспортировки личного состава и достигают преимущества за счет высокой скорости на равнинной местности и способности поражать передвигающуюся технику противника при условии прямой видимости. А среди наших гор, холмов и ущелий эта техника станет легкой добычей противника. Тем более, что "Бастионы" слабо защищены и с расстояния в несколько километров их способно уничтожить любое противотанковое средство. В наших горных условиях эффективны совсем другие виды вооружения, говорит Наапетян.

"Французские БТР-ы годятся лишь для того, чтобы перевозить по Еревану видных деятелей действующей власти. При этом высвободится несколько сотен полицейских и сотрудников безопасности", - резюмирует эксперт.