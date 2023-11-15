В Турции внесли ясность в вопрос присоединения Швеции к НАТО

Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, если не будет эксцессов, заявил источник в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, перерадет Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Процесс ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО может быть завершен до конца 2023 года, назвал он возможные сроки. Источник указал, что рассмотрение заявки Швеции парламентской комиссией по иностранным делам начнется в четверг, 16 ноября.

Он добавил, что турецкая сторона видит конструктивный подход со стороны Стокгольма.

"В случае отсутствия эксцессов, способных повлиять на ситуацию, есть надежда завершить процесс до конца года", - подчеркнул он.