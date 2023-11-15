ЦАХАЛ штурмует крупнейшую больницу в секторе Газа

Израиль проводит "точечную и целенаправленную операцию" в крупнейшей больнице сектора Газа Аль-Шифа против вооруженной группировки ХАМАС, объявила в ночь на 15 ноября Армия обороны Израиля, передает Day.Az.

В ЦАХАЛ заявили, что сражаются против боевиков, а не гражданского населения. Военные также сообщили, что оказывают помощь в полномасштабной эвакуации из больницы и поддерживают регулярные контакты с ее руководством.

Операция проводится с участием команд медиков и людей, владеющих арабским, отмечает Армия обороны Израиля. "Они прошли специальную подготовку к действиям в такой сложной и деликатной обстановке, с тем, чтобы не причинить вред гражданским лицам, которых ХАМАС использует в качестве живого щита", - говорится в сообщении.

Израильская армия заявляет, что днем ранее передала властям сектора Газа ультиматум: вооруженные формирования должны в течение 12 часов покинуть больницу Аль-Шифа. Ультиматум выполнен не был.

Точных данных, сколько людей находится на территории крупнейшего в секторе Газа больничного комплекса Аль-Шифа, нет. Местные сотрудники Всемирной организации здравоохранения заявляли, что в больнице находятся 4100 человек: около 700 пациентов, 400 человек персонала и три тысячи местных жителей, прячущихся от боевых действий. Днем ранее подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сектора Газа объявило, что в Аль-Шифе находятся не менее 2300 человек: 600-650 пациентов, 200-250 сотрудников и около полутора тысяч местных жителей, бежавших от боев. Эти данные в условиях боевых действий подтвердить крайне сложно.

Израиль и США утверждают, что под больницей Аль-Шифа, крупнейшей в секторе Газа, размещен подземный командный пункт ХАМАС.