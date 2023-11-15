Эгоцентризм Кардашьян-стайл

Автор: Байрам Эльшадов

Ох уж эта странная американская политика. Сложно представить себе другое место на планете, где политика так тесно переплетается с шоу-бизнесом. Рональд Рейган, Арнольд Шварцнеггер и Дональд Трамп - одни из многих, кто сделал себе карьеру в кардинально другой сфере, а потом заявили о себе как об успешных политиках.

По пути трех вышеупомянутых господ попыталась пойти и Ким Кардашьян. Известная тем, что она известна Ким, решила и сама попробовать себя в политической деятельности, однако провалила свой первый же экзамен.

Как оказалось, бывший президент Дональд Трамп отказал Ким Кардашьян в услуге после выборов 2020 года из-за того, что она "голосовала за Байдена". Этот эпизод, в котором Трамп повесил трубку в ходе телефонного разговора со звездой реалити-шоу, описан в готовящейся к выходу книге Джонатана Карла "Устали от побед".

Если верить автору, то в далеком 2018 году Кардашьян встретилась с Трампом в Овальном кабинете, чтобы обсудить тюремную реформу. Через несколько дней после встречи Трамп помиловал Элис Джонсон, которая отбывала пожизненное заключение по обвинению в ненасильственном использовании наркотиков и отмывании денег. Как отмечается в книге, за это Трамп попросил об одной маленькой услуге. Он попросил знаменитость использовать свои связи чтобы привлечь звезд футбола, которые были ее друзьями, навестить его в Белом доме.

И этот тест знаменитость провалила. Ким не учла главного правила американской политики - сегодня я помогаю тебе, а завтра ты мне. И за это она получила спустя три года, когда позвонила Трампу, чтобы заручиться его поддержкой в своих делах. И тут экс-президент дал заслуженный ответ: "Нет, черт возьми, - сказал ей бывший президент. "Вы голосовали за Байдена, а теперь приходите просить меня об одолжении?".

Даже не знаем что это... может это элементарная человеческая глупость. Может это отсутствие понимания правил "игры". А может это весьма специфическое эгоцентрическое отношение к "игре". Но Ким не поняла, что отказывать президенту, а потом нагло звонить и просить услугу, не выполнив его просьбу ранее было весьма глупой идеей.

А с другой стороны, чего можно было ждать от нее? Ведь все когнитивные способности ушли в думы о том, как увеличить размер губ, какой длины должны быть ногти и прочий шоубиз, отдаленный от политики.