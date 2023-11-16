США и Китай достигли договоренности о партнерстве

США и Китай достигли договоренности о создании "Рабочей группы по усилению деятельности в области климата в 20-х годах XXI века".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

Как говорится в документе, такую группу создадут "для проведения диалога и сотрудничества с целью ускорения осуществления конкретных действий в области климата". Группа будет работать над такими вопросами, как энергетический переход, выбросы метана, экономика замкнутого цикла, эффективность использования ресурсов, низкоуглеродное развитие, вырубка лесов и так далее.

Отмечается, что спецпосланники двух государств по вопросам климата возглавят эту группу.