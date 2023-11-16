Байден сравнил Трампа с главными злодеями XX века

Президент США Джо Байден сравнил заявления своего предшественника Дональда Трампа с выступлениями лидеров фашистской Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

"Есть много причин быть против Дональда Трампа, но он не должен быть президентом", - сказал Байден на встрече, посвященной сбору средств для его предвыборной кампании в Сан-Франциско.

Президент напомнил, за последние несколько дней Трамп заявлял, что, если он одержит победу в президентской гонке, то будет преследовать всех, кто выступает против него, "паразитов в Америке".

По словам Байдена, Трамп использует тот язык, на котором говорила Германия в 1930-е годы.

Также Трамп ранее заявлял, что "кровь в Америке отравлена". Президент вновь отметил, что это отголоски тех фраз, которые употреблялись в нацистской Германии.

Следующие выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что примет участие в гонке. Трамп сообщил о том же в ноябре 2022 года.