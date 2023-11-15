Президент Ганы призвал бывшие колониальные державы к репарациям

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на открытии международной конференции Accra Summit, посвященной юридическим аспектам возмещения ущерба от трансатлантической работорговли, призвал колониальные страны к выплатам компенсаций и возвращению всех незаконно вывезенных с африканского континента культурных ценностей. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Media Ghana.

"Репарации давно назрели, жертвы других [случаев] несправедливости в истории человечества по праву получили репарации, и африканцы заслуживают того же за ущерб, причиненный трансатлантической работорговлей", - заявил лидер Ганы.

Глава западноафриканского государства также добавил, что вопрос репараций должен идти "рука об руку" с возвращением странам континента всех незаконно вывезенных в колониальную эпоху культурных ценностей, уточняет издание.