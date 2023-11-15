Китай заявил о заинтересованности в нормализации отношений с США

Китай заинтересован в стабильных отношениях с США и ожидает от американской стороны шагов по нормализации двусторонних отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай считает важным поддержание стабильных двусторонних отношений <...> Китай надеется, что США совместно с КНР предпримут усилия для возвращения двусторонних отношений на путь стабильности и взаимного развития", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Как ожидается, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден проведут на полях саммита АТЭС двустороннюю встречу. Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет.

Среди заявленных тем значатся нормализация политических и экономических отношений, ситуация вокруг Тайваня. Вашингтон и Пекин в своих комментариях делают разные акценты на повестке предстоящих переговоров и ожиданиях от их итогов. Как будет освещаться встреча и будут ли какие-то общие заявления после ее окончания, пока не ясно.