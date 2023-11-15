Французский суд выдал ордер на арест президента Асада

Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источники сообщили агентству AFP .

По их данным, всего по делу о применении химоружия выдано четыре ордера на арест. Помимо сирийского лидера, обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей), а также еще двух генералов, имена которых агентство не уточняет.

Всем четверым предъявлены обвинения в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях. В Дамаске информацию об ордере на арест в отношении Асада пока не комментировали.