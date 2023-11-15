ЕС готовится к расширению антироссийских санкций

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает Bloomberg.

Речь идет о "станках и деталях к ним, которые могут быть использованы для производства оружия". Кроме того, по данным Bloomberg, Брюссель рассматривает возможность ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.

Согласно документу, в проект предложений по новому пакету, как и ожидалось, будет включен запрет на поставки российских алмазов с 1 января. Также в нем фигурируют дополнительные меры, которые позволят, по мнению Брюсселя, обеспечить соблюдение потолка цен на российскую нефть.

Ожидается, что члены ЕС обсудят данные предложения на этой неделе. По итогам этого обсуждения список предложенных мер может быть изменен.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что 15 ноября планирует представить совместно с Еврокомиссией предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, включающему в себя, в частности, ограничения в отношении российских алмазов и меры по повышению эффективности потолка цен на нефть из России.

Предыдущий пакет санкций ЕС ввел в июне 2023 года.