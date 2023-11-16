НАТО готовится к масштабному обновлению парка самолетов

Североатлантический альянс утвердил контракт на замену своего флота из шести самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS (ДРЛОиУ) на новые машины к 2031 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении НАТО.

"НАТО утвердила одну из крупнейших в истории альянса военных закупок (имеется в виду собственный военный контракт, размещенный НАТО, как организацией), - говорится в заявлении. - НАТО выбрала новое поколение самолетов командования и контроля по мере того, как нынешний флот приближается к завершению срока своей службы. Производство шести новых самолетов Boeing E-7A в ближайшие годы, они должны выйти на операционную готовность к 2031 году", - говорится в заявлении альянса.