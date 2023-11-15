ЦАХАЛ доставил гуманитарную помощь к дверям госпиталя "Аш-Шифа"
Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) доставили гуманитарную помощь ко входу в госпиталь "Аш-Шифа" в секторе Газа, где военные продолжают действовать в рамках целенаправленной точечной операции против целей ХАМАС.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Войска ЦАХАЛа продолжают точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС на определенном участке больницы "Аш-Шифа", в котором военные проводят поиск террористической инфраструктуры и оружия ХАМАС. К входу в больницу военнослужащие доставили гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
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