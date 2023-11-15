В ЕК назвали страны, которые испытывают экономический спад в 2023 году

Экономический спад в 2023 году будет зафиксирован в 10 странах ЕС, в том числе в Германии, антирекорд установит Эстония. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Десять государств ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя прогноз на пресс-конференции в Брюсселе.

Согласно распространенным Еврокомиссией материалам, в частности, экономика ФРГ сократится по итогам года на 0,3%. Самый значительный уровень спада ожидается в Эстонии - 2,6%, за ней следует Ирландия - 0,9%. При этом самый большой рост ВВП в ЕС в 2023 году испытают Мальта - в 4% и Хорватия - в 2,6%. Неожиданностью для многих наблюдателей стал прогноз по Швеции, которой Еврокомиссия обещает спад в 0,5%.