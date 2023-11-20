Нью-Йорку предрекли потерю статуса мировой финансовой столицы

Майами со временем может сместить Нью-Йорк с позиции мирового финансового центра. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на основателя хедж-фонда Citadel Кена Гриффина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Посмотрим, насколько большим станет Уолл-стрит на Юге", - сказал Гриффин. По его словам, через 50 лет Брикелл-Бэй (один из районов города - прим. "Газеты.Ru") в Майами может стать тем же, чем сейчас является Уолл-стрит в Нью-Йорке.

Гриффин перебрался в Майами в прошлом году, присоединившись к потоку финансистов с Уолл-стрит, которых привлекает теплая погода и отсутствие подоходного налога во Флориде. Однако основатель Citadel планирует перевернуть облик Майами, построив здесь штаб-квартиру компании за $1 млрд, а также вкладывая в благотворительные проекты.

При этом Гриффин по-прежнему высоко оценивает Нью-Йорк, где Citadel сохраняет значительное присутствие и планирует возвести небоскреб. По словам миллиардера, в Нью-Йорке сосредоточена уникальная концентрация талантов в сфере финансов и других областях.

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