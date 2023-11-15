https://news.day.az/world/1614622.html Мирзоян поехал в свой любимый Европарламент
Мирзоян поехал в свой любимый Европарламент
Глава армянского МИД обсудил углубление сотрудничества с председателем Европарламента Робертой Мецолой.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Встреча состоялась 15 ноября в Брюсселе. Стороны обсудили повестку Всеобъемлющего партнерства Армения-ЕС, выразили готовность расширить взаимодействие между Европейским парламентом и Нацсобранием Армении.
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