https://news.day.az/world/1614641.html Ни дня без обвинений - Пашинян вновь упрекнул ОДКБ
Ни дня без обвинений - Пашинян вновь упрекнул ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в республике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Самая большая фундаментальная проблема заключается в том, что ОДКБ, по сути, отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Если мы молча участвуем в этих условиях [в мероприятиях ОДКБ], мы можем присоединиться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению. Мы даем время для размышлений и нам, и ОДКБ", - отметил он, выступая в парламенте.
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