ХАМАС готов отпустить 50 заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, в соответствии с которой оно освободит около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом неназванный чиновник сообщил агентству Reuters.

В соответствии с условиями сделки, Израиль также должен будет освободить некоторых палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах еврейского государства, и увеличить объемы гуманитарной помощи, поступающей в анклав.

Ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ доставил гуманитарную помощь к дверям госпиталя "Аш-Шифа".