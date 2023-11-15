https://news.day.az/world/1614642.html ХАМАС готов отпустить 50 заложников - в обмен на...
ХАМАС готов отпустить 50 заложников - в обмен на...
Палестинское радикальное движение ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, в соответствии с которой оно освободит около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом неназванный чиновник сообщил агентству Reuters.
В соответствии с условиями сделки, Израиль также должен будет освободить некоторых палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах еврейского государства, и увеличить объемы гуманитарной помощи, поступающей в анклав.
Ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ доставил гуманитарную помощь к дверям госпиталя "Аш-Шифа".
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